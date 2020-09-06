Игравший в Украине знаменитый футболист попал в секс-скандал и лишился места в сборной

Знаменитого футболиста Яя Туре выкинули из состава сборной Кот-д’Ивуара на благотворительный матч Soccer Aid из-за того, что игрок скинул в вотсап-чат своей команды порно с голой девушкой в ванне, а потом предложил доставить в отель 19 проституток.

Многим участникам Soccer Aid, среди которых были не только футбольные звезды, но и известные футболистки, а также представители шоу-бизнеса, такое поведение Туре не понравилось.

Сам 37-летний полузащитник, выступавший в 2003/05 годах за донецкий "Металлург", признал вину, но назвал все это просто неудачной шуткой.

"Хочу извиниться перед всеми, кто связан с Soccer Aid за мою неуместную шутку. Я очень сожалею. Я хотел просто пошутить, но не подумал о том, что шутка заденет других участников беседы. Как только мне об этом сказали, я сразу удалил видео и слова. Мне очень стыдно за произошедшее", – написал Туре в Twitter.

Яя Туре извинился за неудачную шутку Twitter Яя Туре

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший нападающий донецкого "Шахтера" попал в громкий секс-скандал в Румынии после публикации видео, на котором в его номере оказалась жена сына местного чиновника.

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