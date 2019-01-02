''И конечно сиси'': подруга звездного новичка "Динамо" показала откровенное видео

Подруга 18-летнего нападающего Владислава Супряги, который в августе подписал контракт с киевским "Динамо", вызвала фурор откровенным видео.

У себя в аккаунте Даша Савина выложила ролик, в котором в одном нижнем белье зажигательно крутит бедрами.

В описании клипа студентка киевского университета им. Т. Шевченко пообещала к лету стать еще более привлекательной, при этом не потеряв грудь.

"В новом году, а точнее в новом году к лету, я постараюсь немного подсушиться. Но! Не только подсушиться, а совместить сухое тело, красивую мышечную массу и конечно же сиси. Потому что "доской" я быть точно не хочу", — заявила красотка.

OBOZREVATEL предлагает читателям полюбоваться также снимками юной Instagram-модели, которая уже не раз производила фурор в сети своей внешностью.

Даша Савина и Влад Супряга Instagram

Даша Савина и Влад Супряга Instagram

Даша Савина и Влад Супряга Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина и Влад Супряга Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Даша Савина Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летний воспитанник "Днепра" Владислав Супряга стал самым дорогим украинским нападающим. Обновленный рейтинг стоимости футболистов европейских лиг опубликовал портал Transfermarkt.

По неподтвержденной информации киевской команде за этот трансфер пришлось заплатить шесть миллионов евро.