''Хуже маме и сестре'': Роналду рассказал, как изнасилование нарушило его жизнь

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что скандал с изнасилованием сильно повлиял на его повседневный быт.

"Конечно, эта история нарушила мою жизнь. Я объяснил все своей спутнице. Мой сын, Криштиану-младший, еще слишком мал, чтобы понять. Хуже всего моей маме и сестрам. Они ошеломлены и в то же время очень рассержены. Впервые вижу их в таком состоянии. Я знаю, кто я такой и что сделал. Правда однажды выйдет на свет. И люди, которые меня критикуют или хотят взорвать мою жизнь, которые превращают мою жизнь в цирк, они все увидят", — заявил Роналду в интервью France Football.

Напомним, что инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе, где Роналду отдыхал с командой. С американской моделью Кэтрин Майоргой футболист познакомился в ночном клубе отеля Palms Pаlace. После вечеринки пара уединилась в одном из номеров.

Далее произошел интимный контакт. Она сразу хотела подать заявление, но португалец выплатил ей 300 000 евро за молчание.