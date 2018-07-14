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Чемпионат мира 2018
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Хорватская модель дала развратное обещание перед финалом ЧМ-2018

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Хорватская певица и модель Нивес Цельсиус пообещала разместить в Instagram свои развратные фотографии, если в финале чемпионата мира по футболу-2018 победит сборная Хорватии.

36-летняя красавица с 2005 по 2014 года была замужем за известным футболистом Дино Дрпичем, который в 2011 году защищал цвета луцкой "Волыни".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на красотку и самим оценить степень "опасности" ее обещания.

Новости
Популярная фитнес-модель снялась полностью обнаженной

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Нивес Цельсиус

Instagram

Напомним, что недавно фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлес.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Объект
сборная Хорватии по футболу
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