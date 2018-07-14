Хорватская модель дала развратное обещание перед финалом ЧМ-2018

Хорватская певица и модель Нивес Цельсиус пообещала разместить в Instagram свои развратные фотографии, если в финале чемпионата мира по футболу-2018 победит сборная Хорватии.

36-летняя красавица с 2005 по 2014 года была замужем за известным футболистом Дино Дрпичем, который в 2011 году защищал цвета луцкой "Волыни".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на красотку и самим оценить степень "опасности" ее обещания.

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Нивес Цельсиус Instagram

Напомним, что недавно фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлес.