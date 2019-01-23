''Хороши булочки'': украинская теннисистка восхитила сеть фото в купальнике

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская после выступлений на Australian Open отправилась на отдых в Таиланд. На своей странице в Instragram наша спортсменка запостила горячие фото в купальнике.

"Заработанное тяжким трудом время для однодневного отдыха. Красивый Хуахин", - подписала снимки Ястремская.

Фанаты забросали теннисистку восторженными комментариями. "Какое тело!", "Сочная", "Самая сексуальная теннисистка", "Слишком шикарная фигура", "Хороши булочки", - восхитились молодой украинкой поклонники.

Даяна Ястремская instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская instagram.com/dayana_yastremskay

Как сообщал OBOZREVATEL, Даяна Ястремская удачно выступила в первом в своей карьере Открытом чемпионате Австралии. В первом круге украинка разобралась с опытной австралийкой Самантой Стосур, а затем в непростой борьбе одолела испанку Карлу Суарес-Наварро. В третьем раунде Ястремская не сумела дать бой легендарной американке экс-первой ракетке мира Серенье Уильямс. После поражения 19-летняя теннисистка расплакалась на корте. Слезы нашей спортсменки растрогали одну из фавориток турнира.

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