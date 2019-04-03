"Шикарная": жена экс-капитана "Динамо" покорила сеть полностью обнаженным фото

Супруга футболиста турецкого "Ризеспора", бывшего капитана ФК Динамо Киев Николая Морозюка Ирина вновь порадовала своих поклонников откровенным фото.

Девушка, которая не стесняется демонстрировать свои формы, в социальной сети Instagram представила снимок, на котором она позирует полностью обнаженной. "Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты. Цитата великой женщины", – подписала фото Ирина.

В комментариях под публикацией Морозюк засыпали яркими комплиментами. "Вот это сиськи!", "Шикарная", "Ну очень красиво", "Слишком жарко", "Роскошная", "Хороша с*чка", "Ирина, восхитительная и сексуальная, как всегда", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк засветила грудь на праздновании дня рождения супруги экс-футболиста "Днепра" Виталия Мандзюка.

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