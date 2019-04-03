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"Шикарная": жена экс-капитана "Динамо" покорила сеть полностью обнаженным фото

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Супруга футболиста турецкого "Ризеспора", бывшего капитана ФК Динамо Киев Николая Морозюка Ирина вновь порадовала своих поклонников откровенным фото.

Девушка, которая не стесняется демонстрировать свои формы, в социальной сети Instagram представила снимок, на котором она позирует полностью обнаженной. "Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты. Цитата великой женщины", – подписала фото Ирина.

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В комментариях под публикацией Морозюк засыпали яркими комплиментами. "Вот это сиськи!", "Шикарная", "Ну очень красиво", "Слишком жарко", "Роскошная", "Хороша с*чка", "Ирина, восхитительная и сексуальная, как всегда", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк засветила грудь на праздновании дня рождения супруги экс-футболиста "Днепра" Виталия Мандзюка.

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Персоны
Ирина МорозюкНиколай Морозюк
Тег
ФК Динамо Киев
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