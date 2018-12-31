Хакеры выложили голые снимки известной спортсменки

Американская суперзвезда чирлидинга Джоди Риччи угодила в неприятную ситуацию. Главную звезду группы поддержки команды по американскому футболу "Нью-Ингленд Пэтриотс" раздели хакеры.

Девушка неосмотрительно забыла свой iphone в одном из ресторанов, лишившись самых сокровенных снимков. После такого казуса, девушке в соцсетях стали приходить сотни непристойных предложений.

Риччи не выдержала такого "успеха" и была вынуждена удалиться из Instagram и Twitter.

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Джоди Риччи

Новости Хакеры слили в сеть интимный архив известной спортсменки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее интимные фотографии футболиста сборной России Павла Мамаева и его жены оказались в общем доступе в сети. На одном снимке обнаженная пара нежится в ванной, а на втором Алана Мамаева делает селфи в стиле "ню".