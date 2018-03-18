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Хакеры украли интимный архив популярной девушки-жокея

10.4тЧитать новость на украинском

Одна из самых известных британских девушек-жокеев Лизи Келли стала жертвой хакеров, которые украли у несчастной огромное количество интимных фотографий и видео. "Клубничка" была снята для возлюбленного наездницы, но по адресу так и не дошла.

Часть медиа-материала интернет злоумышленники без сожаления слили в сеть, а за непубликацию остального требовали у спортсменки деньги.

26-летняя Келли уже выступила с заявлением, в котором заранее извинилась перед поклонниками за неприличные снимки.

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Instagram

Лизи Келли

Лизи Келли

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Тема
конный спорт
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