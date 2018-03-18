Хакеры украли интимный архив популярной девушки-жокея

Одна из самых известных британских девушек-жокеев Лизи Келли стала жертвой хакеров, которые украли у несчастной огромное количество интимных фотографий и видео. "Клубничка" была снята для возлюбленного наездницы, но по адресу так и не дошла.

Часть медиа-материала интернет злоумышленники без сожаления слили в сеть, а за непубликацию остального требовали у спортсменки деньги.

26-летняя Келли уже выступила с заявлением, в котором заранее извинилась перед поклонниками за неприличные снимки.

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли Instagram

Лизи Келли

Лизи Келли

Новости Хакеры выложили в общий доступ интимные снимки известной спортсменки

Как сообщал "Обозреватель" в ноябре прошлого года Хакеры слили в сеть обнаженные фото самой очаровательной велогонщицы Голландии.