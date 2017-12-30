Хакеры слили в интернет голые снимки спортсменки, прославившейся огромной грудью

Знаменитая профессиональная рестлерша Селест Берил Бонин известная по выступлениям в WWE под псевдонимом Кейтлин, в свое время получила звание самой сексуальной спортсменки дивизиона. 31-летняя американка вызвала настоящий фурор у фанатов своим необъятным размером бюста.

Недавно чемпионка испытала настоящий шок после того, как хакеры взломали ее облачное хранилище в интернете и скачали оттуда все интимные снимки. Спустя некоторое время все снимки спортсменки были уже в общем доступе.

Девушка уже сделала официальное заявление, в котором призвала найти и наказать злоумышленников.

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Как сообщал ранее "Обозреватель" популярная культуристка шокировала интернет размерами бюста.