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Хакеры слили в интернет голые снимки спортсменки, прославившейся огромной грудью

8.1тЧитать новость на украинском

Знаменитая профессиональная рестлерша Селест Берил Бонин известная по выступлениям в WWE под псевдонимом Кейтлин, в свое время получила звание самой сексуальной спортсменки дивизиона. 31-летняя американка вызвала настоящий фурор у фанатов своим необъятным размером бюста.

Недавно чемпионка испытала настоящий шок после того, как хакеры взломали ее облачное хранилище в интернете и скачали оттуда все интимные снимки. Спустя некоторое время все снимки спортсменки были уже в общем доступе.

Девушка уже сделала официальное заявление, в котором призвала найти и наказать злоумышленников.

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Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Селест Берил Бонин

Как сообщал ранее "Обозреватель" популярная культуристка шокировала интернет размерами бюста.

Читайте все новости по теме "рестлинг" на Обозревателе.

Тема
рестлинг
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