Грудь знаменитой биатлонистки вызвала споры в Instagram

Знаменитая итальянская спортсменка Дротея Вирер, которую болельщики наградили титулом самой красивой биатлонистки мира, вызвала жаркие споры в Instagram своим новым соблазнительным фото.

У себя в аккаунте 28-летняя итальянка выложила жаркое фото в ультрасексуальном купальнике, после чего поклонники стали выяснять, какой же размер бюста у девушки.

Кроме того, подписчики спортсменки не постеснялись в комплиментах, отмечая природные формы Доротеи.

Новости Самая красивая биатлонистка планеты похвасталась жарким фото в купальнике

🐳 😀 Публикация от DOROTHEA WIERER (@dorothea_wierer) 25 Апр 2018 в 5:06 PDT

Отметим, что это не первое фото Вирер в сексуальном купальнике. Перед 5-м этапом Кубка мираДоротея похвасталась развлечениями в бассейне.