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Грудь знаменитой биатлонистки вызвала споры в Instagram

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Знаменитая итальянская спортсменка Дротея Вирер, которую болельщики наградили титулом самой красивой биатлонистки мира, вызвала жаркие споры в Instagram своим новым соблазнительным фото.

У себя в аккаунте 28-летняя итальянка выложила жаркое фото в ультрасексуальном купальнике, после чего поклонники стали выяснять, какой же размер бюста у девушки.

Кроме того, подписчики спортсменки не постеснялись в комплиментах, отмечая природные формы Доротеи.

Новости
Самая красивая биатлонистка планеты похвасталась жарким фото в купальнике

🐳 😀

Публикация от DOROTHEA WIERER (@dorothea_wierer)

Отметим, что это не первое фото Вирер в сексуальном купальнике. Перед 5-м этапом Кубка мираДоротея похвасталась развлечениями в бассейне.

Персона
Доротея Вирер
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