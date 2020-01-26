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27 января • обновлено в 01:29
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"Грудь бомба": жена Пятова впечатлила купальником с глубоким вырезом

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Перед тем, как донецкий "Шахтер" отправился на сборы в турецкий "Белек", основной голкипер команды Андрей Пятов вместе с женой и детьми отдохнул на Мальдивах.

Накануне супруга вратаря Юлия выложила очередную порцию снимков с берега Индийского океана, вызвав волну восторга в Instagram.

Подписчики украинки не смогли пройти мимо ее роскошной фигуры, которую подчеркивал купальник.

"Грудь бомба": жена Пятова впечатлила купальником с глубоким вырезом

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими фотографиями.

Юлия Пятова

Юлия Пятова

@piatova

Юлия Пятова

Юлия Пятова

@piatova

Юлия Пятова

Юлия Пятова

@piatova

Юлия Пятова

Юлия Пятова

@piatova

Юлия Пятова

Юлия Пятова

@piatova

Юлия Пятова

Юлия Пятова

@piatova

Юлия Пятова

Юлия Пятова

@piatova

Юлия Пятова

Юлия Пятова

@piatova

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Жена Пятова похвасталась соблазнительными фото с отдыха

Как сообщал OBOZREVATEL, жена бразильского форварда "Шахтера" Дентиньо произвела настоящий фурор среди болельщиков после публикации своих обнаженных фотографий.

Пикантные кадры Даниэла Соуза разместила на своей странице в Instargram, чем невероятно порадовала почти миллион подписчиков.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Андрей Пятов
Место
Мальдивы
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