"Грудь бомба": жена Пятова впечатлила купальником с глубоким вырезом

Перед тем, как донецкий "Шахтер" отправился на сборы в турецкий "Белек", основной голкипер команды Андрей Пятов вместе с женой и детьми отдохнул на Мальдивах.
Накануне супруга вратаря Юлия выложила очередную порцию снимков с берега Индийского океана, вызвав волну восторга в Instagram.
Подписчики украинки не смогли пройти мимо ее роскошной фигуры, которую подчеркивал купальник.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими фотографиями.
Юлия Пятова
@piatova
Юлия Пятова
@piatova
Юлия Пятова
@piatova
Юлия Пятова
@piatova
Юлия Пятова
@piatova
Юлия Пятова
@piatova
Юлия Пятова
@piatova
Юлия Пятова
@piatova
Как сообщал OBOZREVATEL, жена бразильского форварда "Шахтера" Дентиньо произвела настоящий фурор среди болельщиков после публикации своих обнаженных фотографий.
Пикантные кадры Даниэла Соуза разместила на своей странице в Instargram, чем невероятно порадовала почти миллион подписчиков.
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