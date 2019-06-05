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"Грех не опубликовать": звездная спортсменка из Украины снялась в откровенной фотосессии

1.4тЧитать материал на украинском

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук приняла участие в роскошной фотосесии в нижнем белье.

Соблазнительные черно-белые снимки 23-летней прыгуньи в длину разместила в своем Instagram фотограф Оксана Гаева.

"Когда в кадре такое хорошее тело - грех не опубликовать съемку. История о красивую обертку и качественную начинку. Не бывает больших достижений без интеллекта и интересного внутреннего мира", - подписала фотографии автор.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Новости
''Огонь'': украинская спортсменка восхитила сеть откровенным фото в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук призналась, что никогда бы не снялась раздетой. Серебряная призерка чемпионата Европы 2018 года считает, что "голые фото" не для нее.

Кроме того, спортсменка призналась, что большая грудь не влияет на результаты прыжков в длину. 23-летняя четырехкратная чемпионка Украины в качестве примера привела пышногрудую сербскую прыгунью Ивану Шпанович.

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Персона
Марина Бех
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леня зе
леня зе
тема сисек не раскрыта ((((
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