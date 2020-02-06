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7 февраля • обновлено в 07:26
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Секс-символ: клуб НХЛ собирает полные трибуны благодаря журналистке

3.5т
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Ведущая телевизионного канала Flyers TV, который принадлежит "Филадельфии Флаерс" из НХЛ, Андреа Хелфрич является настоящим талисманом команды и помогает ей заполнять трибуны до отказа.

В своем интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ) девушка рассказала, что с детства интересуется журналистикой. Она работала на нескольких телевизионных каналах, пока не стала ведущей на одном из крупнейших электронных фестивалей мира под названием ULTRA.

Андреа Хелфрич

Андреа Хелфрич

Это позволило ей объездить 22 страны, прежде чем вернуться в "Филадельфию", чтобы принять предложение своей родной команды и стать ведущей Flyers TV. Предлагаем вам ознакомиться с фотографиями Хелфрич, чтобы понять, почему на трибунах "Флаерс" собирается столько болельщиков.

Happy New Year fam🤍 @revolve #revolveme

Публикация от ANDREA HELFRICH (@andreahelfrichofficial)

What’s everyone’s plans this weekend??

Публикация от ANDREA HELFRICH (@andreahelfrichofficial)

It’s game time leggggooooo

Публикация от ANDREA HELFRICH (@andreahelfrichofficial)

Bye, bye week😚 @revolve #revolveme

Публикация от ANDREA HELFRICH (@andreahelfrichofficial)

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Тема
НХЛ
Место
США Филадельфия
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