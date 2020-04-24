Россиянка Дарья Шовкопляс уже около десяти лет работает ринг-герл на боксерских поединках и боях MMA, заставляя зрителей на некоторое время забыть о жестокости и насладиться истинной красотой.

Шовкопляс попала в эту сферу благодаря танцевальному коллективу Project Hollywood, которым сейчас руководит. В 2010 году она пришла на выступление на боях, но была вынуждена исполнять роль не только танцовщицы, но и ринг-герл. Ее можно увидеть не только на бойцовских мероприятиях, но и на баскетбольной площадке, ведь она является капитаном группы поддержки команды "Спарта & К".

Дарья Шовкопляс @shovkoplyas_dasha

Дарья Шовкопляс @shovkoplyas_dasha

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в красоте Дарьи, которая всегда приводит в восторг своих многочисленных подписчиков.

Дарья Шовкопляс @shovkoplyas_dasha

Дарья Шовкопляс @shovkoplyas_dasha

Дарья Шовкопляс @shovkoplyas_dasha

Дарья Шовкопляс @shovkoplyas_dasha

Дарья Шовкопляс @shovkoplyas_dasha

Дарья Шовкопляс @shovkoplyas_dasha

Дарья Шовкопляс @shovkoplyas_dasha

Дарья Шовкопляс @shovkoplyas_dasha

Дарья Шовкопляс @shovkoplyas_dasha

Дарья Шовкопляс @shovkoplyas_dasha

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад украинский боксер Василий Ломаченко принял участие в фотосессии, в которой компанию ему составила сногсшибательная киевская модель.

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