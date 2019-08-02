"Горький опыт": "слуга народа" Беленюк раскритиковал идею партии

Вице-чемпион Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк выступил категорически против слияния министерства молодежи и спорта с другими ведомствами.

Депутат от партии "Слуги народа", которая выступила с подобной идеей, уверен, что это негативно повлияет на защиту интересов спортсменов.

"Мы уже имели негативный опыт такого объединения, которое ничем не закончилось, когда Минспорта объединили с Минобразования. Имея этот горький опыт, нужно это учесть. Сейчас у нас есть профильный министр, который лоббирует интересы спорта и в Кабмине, и в различных структурах, которые могут поспособствовать быстрому развитию нашей отрасли. Если у нас будет непрофильный министр, который будет отвечать за гуманитарную политику, то интересы будут размываться", – сказал Беленюк в интервью телеканалу ZIK.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк публично оконфузился, преувеличив в десятки раз прожиточный минимум в Украине.

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