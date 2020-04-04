Известный российский рэпер Джиган опубликовал провокационный голый снимок в Instagram, который оказался связан со спортом.

В кадре люди в форме проводят голого человека, с такими же татуировками, как у Джигана, по коридору стадиона "Хард Рок" в Майами во время Супербоула-2020 (финального матча по американскому футболу).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известная французская гимнастка, тренер по йоге и фитнес-модель Лаелита Буффар произвела настоящий фурор своей эротикой.

Спортсменка собрала огромное число восторженных комментариев невероятно эстетической откровенной фотосессией. На снимках девушка в различных гимнастических позах, а также позах из йоги и балета позирует полностью обнаженной.

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