Биатлонистка Доротея Вирер показала голые ноги и вызвала восторг у фанатов

Максим Богданов Раздевалка 14:38, 18.04.2020 Обновлено: 15:43, 18.04.2020

Трехкратная чемпионка мира по биатлону и действующая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер показала, чем занимается на карантине.

30-летняя итальянка выложила совместный снимок со своей мамой, однако поклонники обратили внимание совсем на другое. Юзеры в сети не смогли сдержать восторженных комментариев от обнаженных и подтянутых ног титулованной спортсменки.

Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer
Доротея Вирер
@dorothea_wierer

Как сообщал OBOZREVATEL, Вирер 3 апреля отпраздновала свой 30-летний юбилей. В честь этого фанаты в сети выложили сексуальные снимки спортсменки.

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Спорт Раздевалка

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