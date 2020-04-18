Трехкратная чемпионка мира по биатлону и действующая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер показала, чем занимается на карантине.

30-летняя итальянка выложила совместный снимок со своей мамой, однако поклонники обратили внимание совсем на другое. Юзеры в сети не смогли сдержать восторженных комментариев от обнаженных и подтянутых ног титулованной спортсменки.

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Доротея Вирер @dorothea_wierer

Как сообщал OBOZREVATEL, Вирер 3 апреля отпраздновала свой 30-летний юбилей. В честь этого фанаты в сети выложили сексуальные снимки спортсменки.

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