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31 мая • обновлено в 13:19
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Ирина Морозюк рассказала, как ее избивали в детстве

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Экс-супруга бывшего футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина поделилась тяжелыми воспоминаниями из детства.

"Меня очень сильно били родители. Мама часто меня унижала, особенно при моих друзьях. Ей кто-то испортил настроения и она приходила и начинала раз**бывать в пух и прах. Домашнее насилие в нашей семье было нормой. У меня дед был тираном. Проработал 25 лет начальником областного ГАИ. Дедушка бил бабушку, бил меня. Тягал за волосы по всему дому. Кулаками, как взрослого мужика, стулом мог бросить, головой об стену", – рассказала Ирина в эфире ютуб-каналу "ОЛИЦКАЯ".

По словам девушки мама не отставала в домашнем терроре от своего отца.

"Мама меня унизительно била. По лицу. Она могла публично схватить за лицо и оттолкнуть: "Что ты ноешь?". Она меня унижала. Бабушка ей говорила: "Ну ударь по попе если не можешь сдержаться, зачем же по голове?". При людях, при друзьях это было нормой. Мама с 15 лет болеет эпилепсией", – в слезах вспомнила Морозюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Ирина Морозюк
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