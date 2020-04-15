Главная Новости
16 апреля • обновлено в 02:01
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Голая фотография знаменитой фитнес-модели Светланы Биляловой вызвала негодование в сети

1.6т
Читать материал на украинском

Знаменитая российская фитнес-модель Светлана Билялова, которая сейчас живет в Нью-Йорке, своеобразно поздравила своих подписчиков с Пасхой, чем вызвала гнев и насмешки в сети.

Девушка опубликовала у себя в Instagram фотографию, на которой ее голую грудь и зону бикини прикрывают лишь яйца. Некоторым пользователям социальной сети ее снимок понравился, но другие не скрывали своего негодования и пытались как можно смешнее пошутить в комментариях.

Светлана Билялова

Светлана Билялова

@svetabily

Светлана Билялова поздравляет всех с Пасхой

Светлана Билялова поздравляет всех с Пасхой

@svetabily

"Долб**бство! Потом над нами смеются из-за таких", "Одно яйцо затерялось в пещере", "Курочка ряба, бл*дь", "Что за болезнь?", "Когда нет мозгов", "Вообще-то, это священный праздник. С ума посходили. Люди Бога теперь совсем не боятся", "Там где-то мои лежат".

Ее Instagram, на который подписались более 6 миллионов человек, переполнен откровенными фотографиями. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно в этом убедиться.

Светлана Билялова

Светлана Билялова

@svetabily

Светлана Билялова

Светлана Билялова

@svetabily

Светлана Билялова

Светлана Билялова

@svetabily

Светлана Билялова

Светлана Билялова

@svetabily

Светлана Билялова

Светлана Билялова

@svetabily

Светлана Билялова

Светлана Билялова

@svetabily

Светлана Билялова

Светлана Билялова

@svetabily

Светлана Билялова

Светлана Билялова

@svetabily

Светлана Билялова

Светлана Билялова

@svetabily

Светлана Билялова

Светлана Билялова

@svetabily

Как сообщал OBOZREVATEL, эпичный конфуз во время пафосной фотосессии с живым львенком прославил Светлану Билялову на просторах сети.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Теги
Фитнес модель
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Украина получит партию гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

  • В Китае подтвердили новый путь передачи коронавируса: заразиться может любой.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку
В посте №451 своего инстаграма Александр Зинченко будет с Владой Седан
1.60 Сделать ставку
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку