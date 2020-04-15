Знаменитая российская фитнес-модель Светлана Билялова, которая сейчас живет в Нью-Йорке, своеобразно поздравила своих подписчиков с Пасхой, чем вызвала гнев и насмешки в сети.
Девушка опубликовала у себя в Instagram фотографию, на которой ее голую грудь и зону бикини прикрывают лишь яйца. Некоторым пользователям социальной сети ее снимок понравился, но другие не скрывали своего негодования и пытались как можно смешнее пошутить в комментариях.
Светлана Билялова
@svetabily
Светлана Билялова поздравляет всех с Пасхой
@svetabily
"Долб**бство! Потом над нами смеются из-за таких", "Одно яйцо затерялось в пещере", "Курочка ряба, бл*дь", "Что за болезнь?", "Когда нет мозгов", "Вообще-то, это священный праздник. С ума посходили. Люди Бога теперь совсем не боятся", "Там где-то мои лежат".
Ее Instagram, на который подписались более 6 миллионов человек, переполнен откровенными фотографиями. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно в этом убедиться.
Светлана Билялова
@svetabily
Светлана Билялова
@svetabily
Светлана Билялова
@svetabily
Светлана Билялова
@svetabily
Светлана Билялова
@svetabily
Светлана Билялова
@svetabily
Светлана Билялова
@svetabily
Светлана Билялова
@svetabily
Светлана Билялова
@svetabily
Светлана Билялова
@svetabily
Как сообщал OBOZREVATEL, эпичный конфуз во время пафосной фотосессии с живым львенком прославил Светлану Билялову на просторах сети.
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