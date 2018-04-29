Голая фитнес-модель со странной грудью вызвала бурю в сети

Неизвестная фитнес-модель вызвала бурное обсуждение в социальных сетях после того, как выложила свою обнаженную фотографию. На снимке культуристка левой рукой прикрывает одну грудь, а правой оттягивает вторую.

Неестественность изображения озадачило юзеров. Многие комментаторы заявляют, что это фотошоп, хотя большинство отмечают неприятность восприятия данной картинки.

"Я даже немного порадовалась, что у меня сисек нет и никогда не было", "С какой целью она это сделала на фото? Чтобы всех вырвало?" - пишут девушки под снимком.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что обнаженные снимки фитнес-тренерши из Киева вызвали восторг в сети