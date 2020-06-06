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7 июня • обновлено в 02:51
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Обнаженная девушка открыла футбольный матч: в сети вспомнили 18+ видео из Венгрии

2.1т
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В сети появилось видео 30-летней давности с товарищеского матча между Венгрией и Колумбией, который ознаменовался шокирующей выходкой организаторов.

На поле стадиона "Пушкаш Ференц Штадион" перед 4 тысячами болельщиков и ошеломленным Карлосом Вальдеррамой вышла девушка топлес и пнула мяч по свистку судьи.

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу Венгрии.

Внимание! Видео рекомендуется для просмотра исключительно совершеннолетними!

Как сообщал OBOZREVATEL, самый выдающийся голый забег в истории спорта совершила 19-летняя английская певица Шейла Элизабет Николлз. На ее страничке в Википедии про эту пробежку сообщается в самом начале – раньше, чем про музыкальные успехи.

Девушка выскочила на стадион для крикета Lord’s Cricket Ground в 1989-м. Она полностью раздетой полминуты неслась по полю со скоростью спринтера, совершила кульбит и, продолжая оставаться в отличном настроении, закончила свой путь в объятиях стюарда.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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