На главу UFC Дэйну Уайта был подан судебный иск в деле о сексуальном вымогательстве.

Сообщается, что агент по недвижимости Эрнесто Рамос в 2014 году требовал у Уайта 200 тысяч долларов. В противном случае, он угрожал опубликовать видео сексуального характера с одной из стриптизерш.

Дэйна Уайт

"Я только что узнал, что против меня был подан этот дерьмовый иск. Парень отправился в федеральную тюрьму за попытку вымогать у меня деньги более пяти лет назад. Теперь он нанял адвоката, который тоже является бывшим преступником, и снова пытается вымогать у меня деньги – 10 млн долларов. Он ничего не получил в прошлый раз и снова не получит от меня никаких денег. Надеюсь, суд быстро отклонит иск, чтобы я мог избавиться от этих подонков навсегда", – цитирует Уайта The Las Vegas Review-Journal.

В 2015 году Рамоса арестовало ФБР и он провел в тюрьме год. В своем иске, который он направил в окружной суд округа Кларк, указано, что Уайт нарушил ранее достигнутое соглашение. По нему Уайт должен был выплатить Рамосу 450 тысяч долларов в обмен на то, что он не будет упоминать имя главы UFC в уголовном деле.

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