''Где си*ьки'': фото Шараповой в купальнике вызвало смятение у фанатов

Российская теннисистка Мария Шарапова шокировала своих подписчиков фотографией в купальнике. Поклонников экс-первой ракетки мира возмутил ракурс снимка, с которого у нее совсем не видно груди.

"У вас спрятали сиськи в России до того, как вы отправились в Кали?" "Грудь ведь не сильно развита, бедра тоже, а миллионы мужчин штабелями, штабелями", "Маша, где сиськи", - донимали теннисистку подписчики.

А вот так Мария выглядела год назад.

Мария Шарапова Instagram

Мария Шарапова Instagram

Мария Шарапова Instagram

Напомним, что Шарапова занимает 24-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации.

В последний раз российская теннисистка выходила на корт в 1/16 финала US Open, где уступила испанке Карле Суарес Наварро.

Как сообщал OBOZREVATEL, фото Свитолиной в купальнике вызвало переполох среди фанатов.