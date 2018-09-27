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''Где си*ьки'': фото Шараповой в купальнике вызвало смятение у фанатов

1.2тЧитать материал на украинском

Российская теннисистка Мария Шарапова шокировала своих подписчиков фотографией в купальнике. Поклонников экс-первой ракетки мира возмутил ракурс снимка, с которого у нее совсем не видно груди.

"У вас спрятали сиськи в России до того, как вы отправились в Кали?" "Грудь ведь не сильно развита, бедра тоже, а миллионы мужчин штабелями, штабелями", "Маша, где сиськи", - донимали теннисистку подписчики.

''Где си*ьки'': фото Шараповой в купальнике вызвало смятение у фанатов

А вот так Мария выглядела год назад.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Instagram

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Instagram

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Instagram

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Напомним, что Шарапова занимает 24-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации.

В последний раз российская теннисистка выходила на корт в 1/16 финала US Open, где уступила испанке Карле Суарес Наварро.

Как сообщал OBOZREVATEL, фото Свитолиной в купальнике вызвало переполох среди фанатов.

Персона
Мария Шарапова
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