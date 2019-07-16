"Где грудь?" Раздетую Шарапову словили на пляже папарацци

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова, вылетевшая с Wimbledon еще в первом круге, отправилась на отдых в Италию.

Папарацци словили спортсменку на средиземноморском пляже недалеко от городка Вилла-Литерн. Фотографии Шараповой в красном бикини, которые выложил фанатский аккаунт SpacePova, вызвали ажиотаж у фанатов.

Поклонники восхищаются нижней частью тела россиянки, и с сарказмом отмечают нехватку верхней.

"А грудь где? В Лондоне в гостинице забыла? Стареет Маня, рассеянная стала, да и мельдоний мозги разжижает...", - стебутся юзеры, намекая на допинговый скандал со звездной теннисисткой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность россиянки.

Мария Шарапова SpacePova

Мария Шарапова SpacePova

Мария Шарапова SpacePova

Мария Шарапова SpacePova

Мария Шарапова SpacePova

Мария Шарапова SpacePova

Мария Шарапова SpacePova

Мария Шарапова SpacePova

Мария Шарапова SpacePova

Мария Шарапова SpacePova

Мария Шарапова SpacePova

Мария Шарапова SpacePova

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей юношеского Wimbledon-2019. Позже в сети показали личные фото 17-летней киевлянки.

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