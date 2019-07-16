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"Где грудь?" Раздетую Шарапову словили на пляже папарацци

2.8т Читать материал на украинском

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова, вылетевшая с Wimbledon еще в первом круге, отправилась на отдых в Италию.

Папарацци словили спортсменку на средиземноморском пляже недалеко от городка Вилла-Литерн. Фотографии Шараповой в красном бикини, которые выложил фанатский аккаунт SpacePova, вызвали ажиотаж у фанатов.

Поклонники восхищаются нижней частью тела россиянки, и с сарказмом отмечают нехватку верхней.

"А грудь где? В Лондоне в гостинице забыла? Стареет Маня, рассеянная стала, да и мельдоний мозги разжижает...", - стебутся юзеры, намекая на допинговый скандал со звездной теннисисткой.

"Где грудь?" Раздетую Шарапову словили на пляже папарацци
"Где грудь?" Раздетую Шарапову словили на пляже папарацци
"Где грудь?" Раздетую Шарапову словили на пляже папарацци
"Где грудь?" Раздетую Шарапову словили на пляже папарацци

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность россиянки.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

SpacePova

Мария Шарапова

Мария Шарапова

SpacePova

Мария Шарапова

Мария Шарапова

SpacePova

Мария Шарапова

Мария Шарапова

SpacePova

Мария Шарапова

Мария Шарапова

SpacePova

Мария Шарапова

Мария Шарапова

SpacePova

Мария Шарапова

Мария Шарапова

SpacePova

Мария Шарапова

Мария Шарапова

SpacePova

Мария Шарапова

Мария Шарапова

SpacePova

Мария Шарапова

Мария Шарапова

SpacePova

Мария Шарапова

Мария Шарапова

SpacePova

Мария Шарапова

Мария Шарапова

SpacePova

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В драматичном финале определился победитель Wimbledon

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей юношеского Wimbledon-2019. Позже в сети показали личные фото 17-летней киевлянки.

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Персона
Мария Шарапова
Место
Италия
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
В аптеке вату не продали,вот пришлось ей без грудей на пляж прийти.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Сало Уронили,я не ж не ты ,чтобы передёргивать,тем более на мужиков.
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Сало Уронили
Сало Уронили
Украинец Сергей, уже передернул на Марусю?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Фигурка класс.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Игорь Анатольевич, где ты там фигуру увидел,мужик мужиком.
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Шниперсон Изя
Шниперсон Изя
У готелі забула!!!
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Сало Уронили
Сало Уронили
Шниперсон Изя, забуля.забуля.чорт на свою жену глянь.на порэпани пяткы.забула....:)
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