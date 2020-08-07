Футболисты затравили игрока "Шахтера" из-за романа с экс-девушкой "нового Шевченко"
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь получил множество нелицеприятных сообщений после опубликованной в Instagram фотографии, на которой он позирует вместе с Дашей Савиной.
Она является бывшей девушкой нападающего "Динамо" Владислава Супряги, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко".
Бондарь опубликовал совместный снимок с Савиной на своей странице в социальной сети и нарвался на недовольные комментарии со стороны футболистов "Динамо" и "Днепра-1". Большинство из них вместе с ним и Супрягой выиграли чемпионат мира до 20 лет в составе сборной Украины в 2019 году.
На публикацию Бондаря отреагировали Сергей Кравченко и Игорь Когут из "Днепра-1", а также "динамовцы" Сергей Булеца, Денис Попов, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский и Ахмед Алибеков.
Позже защитник "Шахтера" закрыл комментарии под фотографией.
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