Футболисты затравили игрока "Шахтера" из-за романа с экс-девушкой "нового Шевченко"

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь получил множество нелицеприятных сообщений после опубликованной в Instagram фотографии, на которой он позирует вместе с Дашей Савиной.

Она является бывшей девушкой нападающего "Динамо" Владислава Супряги, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко".

Бондарь опубликовал совместный снимок с Савиной на своей странице в социальной сети и нарвался на недовольные комментарии со стороны футболистов "Динамо" и "Днепра-1". Большинство из них вместе с ним и Супрягой выиграли чемпионат мира до 20 лет в составе сборной Украины в 2019 году.

На публикацию Бондаря отреагировали Сергей Кравченко и Игорь Когут из "Днепра-1", а также "динамовцы" Сергей Булеца, Денис Попов, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский и Ахмед Алибеков.

Недовольные комментарии футболистов Tribuna

Недовольные комментарии футболистов Tribuna

Недовольные комментарии футболистов Tribuna

Недовольные комментарии футболистов Tribuna

Недовольные комментарии футболистов Tribuna

Позже защитник "Шахтера" закрыл комментарии под фотографией.

Футболист "Шахтера" закрыл комментарии под фотографией Instagram Валерия Бондаря

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