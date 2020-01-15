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15 января • обновлено в 23:23
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Футболисты "Манчестер Сити" устроили "оргию" с 22 моделями

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Футболисты "Манчестер Сити" мощно расслабились в компании 22 моделей после убедительной победы над "Астон Виллой" в 22-м туре чемпионата Англии.

Футболисты "Манчестер Сити" устроили "оргию" с 22 моделями

По информации британского таблоида The Sun, игроки прибыли в роскошный отель Mere Golf Resort and Spa, который находится в Чешире – неподалеку от места проживания большинства футболистов. Там их ожидали 22 девушки из Италии. Таблоид предоставил фотографии девушек и видео с мероприятия, но нет ни одного медиа-доказательства присутствия на вечеринке игроков "Сити".

Приглашенные модели

Приглашенные модели

(с)The Sun

Приглашенные модели

Приглашенные модели

(с)The Sun

"Это была отложенная рождественская вечеринка для игроков. Ее организовал парень, который отвечает в клубе за связи с общественностью. Думаю, жены и девушки футболистов удивятся, когда узнают, что этих женщин пригласили, а их нет", – рассказал близкий к клубу источник.

Приглашенные модели

Приглашенные модели

(с)The Sun

Приглашенные модели

Приглашенные модели

(с)The Sun

Приглашенные модели

Приглашенные модели

(с)The Sun

Приглашенные модели

Приглашенные модели

(с)The Sun

Приглашенные модели

Приглашенные модели

(с)The Sun

Приглашенные модели

Приглашенные модели

(с)The Sun

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Автор
Максим Богданов
Место
Англия
Тег
ФК Манчестер Сити
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