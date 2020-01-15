Футболисты "Манчестер Сити" мощно расслабились в компании 22 моделей после убедительной победы над "Астон Виллой" в 22-м туре чемпионата Англии.

По информации британского таблоида The Sun, игроки прибыли в роскошный отель Mere Golf Resort and Spa, который находится в Чешире – неподалеку от места проживания большинства футболистов. Там их ожидали 22 девушки из Италии. Таблоид предоставил фотографии девушек и видео с мероприятия, но нет ни одного медиа-доказательства присутствия на вечеринке игроков "Сити".

Приглашенные модели (с)The Sun

Приглашенные модели (с)The Sun

"Это была отложенная рождественская вечеринка для игроков. Ее организовал парень, который отвечает в клубе за связи с общественностью. Думаю, жены и девушки футболистов удивятся, когда узнают, что этих женщин пригласили, а их нет", – рассказал близкий к клубу источник.

Приглашенные модели (с)The Sun

Приглашенные модели (с)The Sun

Приглашенные модели (с)The Sun

Приглашенные модели (с)The Sun

Приглашенные модели (с)The Sun

Приглашенные модели (с)The Sun

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