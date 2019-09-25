Футболисток сборной России шантажируют интимными фото и видео

В интернет утекли интимные фотографии и видео, на которых запечатлены игроки женской сборной России по пляжному футболу.

Как пишет сайт KP.Ru, злоумышленники шантажируют двух чемпионок Европы по пляжному футболу, угрожая обнародовать их эротические фото, если они не выкупят свои снимки.

Как заявили в штате сборной, что материалы пикантного характера с участием футболисток, вероятно, оказались в руках кибер-мошенников, когда те взломали аккаунты девушек в соцсетях и похитили оттуда "горячие" фото.

В связи с произошедшим спортсменки были вынуждены удалить свои страницы в социальных сетях. Теперь футболистки опасаются, что этот инцидент может повлиять на их дальнейшую карьеру, а также сказаться на репутации.

Новости Хакеры слили в сеть интимные фото самых известных лесбиянок UFC

Напомним, что не так давно бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Миша Тейт стала жертвой интернет-преступников.

32-летняя американка, которая завоевала титул весной 2016 года, лишилась интимных кадров со своего смартфона.

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