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27 сентября • обновлено в 19:45
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Футболисток сборной России шантажируют интимными фото и видео

9.3т Читать материал на украинском

В интернет утекли интимные фотографии и видео, на которых запечатлены игроки женской сборной России по пляжному футболу.

Футболисток сборной России шантажируют интимными фото и видео

Как пишет сайт KP.Ru, злоумышленники шантажируют двух чемпионок Европы по пляжному футболу, угрожая обнародовать их эротические фото, если они не выкупят свои снимки.

Как заявили в штате сборной, что материалы пикантного характера с участием футболисток, вероятно, оказались в руках кибер-мошенников, когда те взломали аккаунты девушек в соцсетях и похитили оттуда "горячие" фото.

В связи с произошедшим спортсменки были вынуждены удалить свои страницы в социальных сетях. Теперь футболистки опасаются, что этот инцидент может повлиять на их дальнейшую карьеру, а также сказаться на репутации.

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Напомним, что не так давно бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Миша Тейт стала жертвой интернет-преступников.

32-летняя американка, которая завоевала титул весной 2016 года, лишилась интимных кадров со своего смартфона.

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коршун федот
коршун федот
На паррраші одні лезбіянки і підараси.
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руденко евгений
руденко евгений
коршун федот, нет, это мировой тренд...
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Dell Alex
Dell Alex
"В связи с произошедшим спортсменки были вынуждены удалить свои страницы в социальных сетях." Ну, умнеть никогда не поздно )))))))))))))
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