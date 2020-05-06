Алжирского футболиста Фарида Эль-Мелали, который выступает за французский "Анже", арестовали за эксгибиционизм.

Как сообщает издание Le Parisien, игрок занимался мастурбацией во дворе своего дома в центре Анже, наблюдая за соседкой с первого этажа. Это заметили другие жители, которые и вызвали полицию. Эль-Мелали уже во второй раз попал в подобную ситуацию.

Фарид Эль-Мелали Afrik-Foot

Футболист признал свою вину и был отпущен домой после дачи показаний. Его ожидает судебное слушание и штраф. Адвокаты игрока оправдывают его поступок тем, что он не думал, что соседка его видит.

Примечательно, что ранее в день инцидента Эль-Мелали подписал новый контракт с "Анже" до 2023 года. В клубе заявили, что ждут решения суда по делу алжирца. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах, забив три гола.

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