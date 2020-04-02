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2 апреля • обновлено в 11:52
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Футболиста английского клуба высмеяли за просмотр PornHub

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Защитник "Норвича" Тимм Клозе попал в неловкую ситуацию, не закрыв вкладку с порнографией перед тем, как опубликовать Instagram-сторис.

Как сообщает издание The Sun, швейцарский игрок хотел показать подписчикам, какой сериал смотрит на платформе Netflix, но не закрыл вкладку с сайтом Pornhub и стал объектом для насмешек со стороны фанатов.

Тимм Клозе

Тимм Клозе

"Все мы знаем, чем занимается Клозе, чтобы скоротать время", "Похоже, Тимм Клозе отлично проводит время на карантине", "Тимм Клозе нашел себе занятие в отсутствие футбола", шутят пользователи Twitter.

Стоит отметить, что швейцарец является одним из ключевых футболистов "Норвича", приняв участие в 36 матчах во всех соревнованиях в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный баскетболист "Денвер Наггетс" из НБА Джамал Мюррэй случайно опубликовал видео секса с девушкой у себя в Instagram.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Чемпионат Англии
Тег
порно
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