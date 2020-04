Футболиста английского клуба высмеяли за просмотр PornHub

Защитник "Норвича" Тимм Клозе попал в неловкую ситуацию, не закрыв вкладку с порнографией перед тем, как опубликовать Instagram-сторис.

Как сообщает издание The Sun, швейцарский игрок хотел показать подписчикам, какой сериал смотрит на платформе Netflix, но не закрыл вкладку с сайтом Pornhub и стал объектом для насмешек со стороны фанатов.

"Все мы знаем, чем занимается Клозе, чтобы скоротать время", "Похоже, Тимм Клозе отлично проводит время на карантине", "Тимм Клозе нашел себе занятие в отсутствие футбола", шутят пользователи Twitter.

well we all know what Timm Klose has been doing to pass the time 😂😂😂😂 https://t.co/6lF7AIsMiN