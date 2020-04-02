Футболиста английского клуба высмеяли за просмотр PornHub

Защитник "Норвича" Тимм Клозе попал в неловкую ситуацию, не закрыв вкладку с порнографией перед тем, как опубликовать Instagram-сторис.

Как сообщает издание The Sun, швейцарский игрок хотел показать подписчикам, какой сериал смотрит на платформе Netflix, но не закрыл вкладку с сайтом Pornhub и стал объектом для насмешек со стороны фанатов.

Тимм Клозе

"Все мы знаем, чем занимается Клозе, чтобы скоротать время", "Похоже, Тимм Клозе отлично проводит время на карантине", "Тимм Клозе нашел себе занятие в отсутствие футбола", шутят пользователи Twitter.

Looks like Timm Klose is enjoying lockdown🤣#ncfc pic.twitter.com/szZIAhoqlm — Canary Cast (@CastCanary) March 31, 2020

well we all know what Timm Klose has been doing to pass the time 😂😂😂😂 https://t.co/6lF7AIsMiN — Ian Hastings (@WithamWanderer) April 1, 2020

Стоит отметить, что швейцарец является одним из ключевых футболистов "Норвича", приняв участие в 36 матчах во всех соревнованиях в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный баскетболист "Денвер Наггетс" из НБА Джамал Мюррэй случайно опубликовал видео секса с девушкой у себя в Instagram.

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