Футболист, выгнанный из сборной Англии за секс, попал в новый скандал. Видео

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, которого 8 сентября выгнали из расположения сборной Англии после того, как он привел в отель исландскую модель, попался на вдыхании веселящего газа.

В ролике, опубликованном The Sun, игрок наполняет воздушный шар с помощью баллона с оксидом азота, а затем вдыхает содержимое.

"Мэйсон часто заходит после вечеринок и любит хорошо проводить время. Многие в Манчестере этим занимаются – особенно люди возраста Мэйсона", – цитирует The Sun человека, передавшего изданию видео. По его словам, инцидент произошел несколько недель назад.

Формально оксид азота в Британии не запрещен, но у употребления есть негативные эффекты – в стране зафиксировано несколько летальных случаев, связанных с вдыханием веселящего газа.

Позже в издании The Telegraph появился комментарий самого игрока.

"Признаю, что даже желание попробовать его – это большая ошибка с моей стороны. Я настоятельно призываю других не следовать моему примеру. Хоть мне всего 18 лет, я полностью осознаю, что у меня есть привилегии и обязанности, но на этой неделе я также узнал, что меня будут судить по более высоким стандартам из-за того, что я футболист. Я должен уважать это в будущем. Я буду учиться на этих уроках, и я полон решимости отплатить за веру моих тренеров в меня", – сказал Гринвуд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звездный английский футболист на карантине устроил бесконтрольную секс-вечеринку с моделями.