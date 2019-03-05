Футболист сборной Украины женился на красавице из Донецка: опубликованы фото

22-летний защитник сборной Украины Николай Матвиенко сыграл свадьбу со своей подругой Анной, с которой встречался более трех лет. 26-летняя уроженка Донецка занимается моделингом, любит татуировки и животных.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на фотографии знойной красотки.

Николай Матвиенко и Анна Шокер Instagram

Николай Матвиенко и Анна Шокер Instagram

Николай Матвиенко и Анна Шокер Instagram

Николай Матвиенко и Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Николай Матвиенко и Анна Шокер Instagram

Николай Матвиенко и Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Николай Матвиенко и Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Анна Шокер Instagram

Напомним, что накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко озвучил список игроков, вызванных для подготовки к поединкам 22-го и 25 марта — против сборных Португалии и Люксембурга. В списке есть и Матвиенко.

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