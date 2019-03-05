МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Раздевалка

Футболист сборной Украины женился на красавице из Донецка: опубликованы фото

8.6тЧитать материал на украинском

22-летний защитник сборной Украины Николай Матвиенко сыграл свадьбу со своей подругой Анной, с которой встречался более трех лет. 26-летняя уроженка Донецка занимается моделингом, любит татуировки и животных.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на фотографии знойной красотки.

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Instagram

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Instagram

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Instagram

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Instagram

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Николай Матвиенко и Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Анна Шокер

Анна Шокер

Instagram

Новости
Моложе на 10 лет: как выглядит жена Поветкина, который побьется с Усиком

Напомним, что накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко озвучил список игроков, вызванных для подготовки к поединкам 22-го и 25 марта — против сборных Португалии и Люксембурга. В списке есть и Матвиенко.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Николай Матвиенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
29
10
Смешно
4
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги