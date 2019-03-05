Футболист сборной Украины женился на красавице из Донецка: опубликованы фото

22-летний защитник сборной Украины Николай Матвиенко сыграл свадьбу со своей подругой Анной, с которой встречался более трех лет. 26-летняя уроженка Донецка занимается моделингом, любит татуировки и животных.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на фотографии знойной красотки.
Николай Матвиенко и Анна Шокер
Николай Матвиенко и Анна Шокер
Николай Матвиенко и Анна Шокер
Николай Матвиенко и Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Николай Матвиенко и Анна Шокер
Николай Матвиенко и Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Николай Матвиенко и Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Анна Шокер
Напомним, что накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко озвучил список игроков, вызванных для подготовки к поединкам 22-го и 25 марта — против сборных Португалии и Люксембурга. В списке есть и Матвиенко.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!