Футболист сборной Украины рассказал, как не лишиться секса в семье с тремя детьми

Футболист сборной Украины Сергей Кривцов признался, что лучшая возможность уединиться с любимой для любовных утех будет, если включить телевизор с мультфильмами.

29-летний защитник "Шахтера" также посоветовал ставить скамейку, чтобы было слышно, когда открывается дверь. У игрока трое детей от жены Юлии - сын Андрей и две дочки Алиса и Есения.

"Но сейчас уже нет такого животного инстинкта, когда после тренировки приходишь, на нее набрасываешься. Уже бытовуха, уже долго вместе. Это когда со сборов едешь: "Брей ноги, я уже в дороге", – шутливо ответил футболист в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый российский футболист "Сочи" Александр Кокорин рассказал о забавном случае со своим бывшим одноклубником Адилем Рами.

Игрок сборной Франции в то время встречался с голливудской звездой Памелой Андерсон, и приехав в расположение российской команды, поделился подробностями секса с американкой.