Футболист сборной России закрутил роман с участницей "Холостяка"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после развода с женой недолго был один. Футболист сборной России выложил в Instagram совестное фото с Аидой Уразбахтиной – участницей шоу "Холостяк".

Молодые люди сидят в машине, мило улыбаясь, в руках у Аиды букет цветов. Публикация сразу вызвала множество комментариев.

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аиде 25 лет, родилась она в Набережных Челнах, как и Владислав. Яркой внешностью обязана татарским, русским и украинским корням. В 2018 году Аида во время съемок передачи произвела впечатление на холостяка Егора Крида.

В программе девушка рассказала, что в одиночку воспитывает сына Оскара. С отцом ребёнка Аида рассталась, когда он стал поднимать руку на неё и ребёнка.

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

Аида Уразбахтина @aida.offi

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