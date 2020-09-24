Футболист рассказал о пользе оргии

Максим Иншаков Раздевалка 18:56, 24.09.2020 Обновлено: 19:46, 24.09.2020

Английский нападающий "Линкольна" Том Хоппер рассказал, что секс-скандал с его участием в 2015 году помог ему гораздо серьезнее относиться к спорту.

26-летний футболист признался, что извлек уроки из инцидента и сумел перезапустить карьеру.

"Мне пришлось быстро взрослеть. Тогда я понял, что вся моя жизнь и моя карьера могут в один миг разрушиться", — отметил Хоппер в интервью The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 лет назад в сети появилось видео, где Хоппер и еще два на тот момент представителя "Лестер Сити" участвуют в оргии с тайскими проститутками. Скандал стоил Хопперу и остальным места в клубе.

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Спорт Раздевалка

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