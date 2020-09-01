Футболист "Динамо" назвал "гнилым" поступок игрока "Шахтера", к которому ушла девушка "нового Шевченко"

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили резко высказался об отношениях игрока "Шахтера" Валерия Бондаря с бывшей девушкой Владислава Супряги, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко".

"Это ненормально для меня лично. Я прокомментировал, не написал ему: "Ты плохой!". Просто высказал, что это некрасиво. В этом моменте поддержал еще и Супрягу. Как я знаю – они не должны общаться. Супряга встречался с ней 5 лет. Тут даже не я что-то решаю. Бог все видит, все знает. Это гнилой поступок, я считаю, вот и все", – заявил Цитаишвили в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бондарь получил множество нелицеприятных сообщений после опубликованной в Instagram фотографии, на которой он позирует вместе с Дашей Савиной.

Защитник "горняков" выложил совместный снимок с Савиной на своей странице в социальной сети и нарвался на недовольные комментарии со стороны футболистов "Динамо" и "Днепра-1". Большинство из них вместе с ним и Супрягой выиграли чемпионат мира до 20 лет в составе сборной Украины в 2019 году.