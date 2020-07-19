Французская гимнастка полностью обнаженной появилась на обложке журнала

Известная французская гимнастка, тренер по йоге и фитнес-модель Лаэлита Буффар снялась полностью обнаженной.

Снимок спортсменки украсил обложку журнала "Malvie Nude".

"Моя третья обложка. Как говорят французы: "Хорошие вещи приходят три раза". Это фото очень особенное для меня по двум причинам: 1) Это первая обложка, на которой я изображен с лицом, 2) Это обложка моей первой книги, и в журнале есть статья на 10 страниц об этом", - подписала снимок девушка.

Лаэлита Буффар снялась голой на обложке журнала Instagram Лаэлиты Буффар

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Буффар собрала огромное число восторженных комментариев невероятно эстетической откровенной фотосессией. На снимках девушка в различных гимнастических позах, а также позах из йоги и балета позирует полностью обнаженной.