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Французская гимнастка полностью обнаженной появилась на обложке журнала

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
3,8 т.
Лаэлита Буффар

Лаэлита Буффар произвела фурор обнаженным кадром. Instagram Лаэлиты Буффар

Известная французская гимнастка, тренер по йоге и фитнес-модель Лаэлита Буффар снялась полностью обнаженной.

Снимок спортсменки украсил обложку журнала "Malvie Nude".

"Моя третья обложка. Как говорят французы: "Хорошие вещи приходят три раза". Это фото очень особенное для меня по двум причинам: 1) Это первая обложка, на которой я изображен с лицом, 2) Это обложка моей первой книги, и в журнале есть статья на 10 страниц об этом", - подписала снимок девушка.

Лаэлита Буффар снялась голой на обложке журнала

Лаэлита Буффар снялась голой на обложке журнала Instagram Лаэлиты Буффар

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Буффар собрала огромное число восторженных комментариев невероятно эстетической откровенной фотосессией. На снимках девушка в различных гимнастических позах, а также позах из йоги и балета позирует полностью обнаженной.

Францияхудожественная гимнастика
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