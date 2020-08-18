Фото жены экс-игрока сборной Германии в бикини вызвали неоднозначную реакцию в сети

Жена бронзового призера чемпионата мира 2010 года в составе сборной Германии Денниса Аого Инна опубликовала снимки в купальнике.

"Не могу дождаться", – подписала она фотографии.

Фото Инны Аого вызвали неоднозначную реакцию в сети Instagram Инны Аого

Фото Инны Аого в купальнике вызвали неоднозначную реакцию в сети Instagram Инны Аого

Большинство подписчиков девушки восхитились ее телом, похвалив невероятную форму, которую она набрала после рождения ребенка. Но не всем эта публикация пришлась по душе.

"Не можешь дождаться, когда проявишь неуважение к мужу и дочери и покажешь всему миру свои ягодицы?" – спросил один из пользователей. Инна ответила, что муж ею гордится и не переживает из-за этой ситуации, однако ее оппонента это не устроило: "Гордится тем, что его жена показывает ягодицы всему миру? Такие ценности вы будете воспитывать в своей дочери?"

В комментариях остались недовольны снимками Инны Аого Instagram Инны Аого

В комментариях остались недовольны фото Инны Аого Instagram Инны Аого

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть и на другие фотографии супруги Денниса Аого, опубликованные в ее Instagram.

Инна Аого в розовом бикини Instagram Инны Аого

Инна Аого похвасталась ягодицами Instagram Инны Аого

Инна Аого присела у бассейна Instagram Инны Аого

Инна Аого снялась в белье Instagram Инны Аого

Инна Аого в платье Instagram Инны Аого

Инна Аого смотрит в даль Instagram Инны Аого

Инна Аого в синем купальнике Instagram Инны Аого

Как сообщал OBOZREVATEL, очаровательная жена бразильского футболиста Хадсона Сантоса похвасталась идеальным телом.

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