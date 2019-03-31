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Фото Криштиану Роналду в ванной с раздвинутыми ногами собрало 4.5 млн лайков за полсуток

3.1тЧитать материал на украинском

Лидер итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду произвел настоящий фурор в социальных сетях, выложив снимок со своего отдыха.

В кадре капитан сборной Португалии одетый в одни плавки сидит на бортике ванной, надменно глядя в кадр. За 11 часов эта фотография в Instagram собрала более 4.5 млн отметок "нравится".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду в ноябре 2018-го сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

После того, как Роналду заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации, футболист ответил всем критикам, явившись в Диснейленде с 21-летней моделью. Пара держалась за руки и во всю развлекалась на аттракционах.

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Персона
Криштиану Роналду
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