Фото Криштиану Роналду в ванной с раздвинутыми ногами собрало 4.5 млн лайков за полсуток

Лидер итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду произвел настоящий фурор в социальных сетях, выложив снимок со своего отдыха.

В кадре капитан сборной Португалии одетый в одни плавки сидит на бортике ванной, надменно глядя в кадр. За 11 часов эта фотография в Instagram собрала более 4.5 млн отметок "нравится".

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду в ноябре 2018-го сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

После того, как Роналду заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации, футболист ответил всем критикам, явившись в Диснейленде с 21-летней моделью. Пара держалась за руки и во всю развлекалась на аттракционах.

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