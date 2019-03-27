Флаг, тризубец и надпись "UKRAINE": у всех спортсменов будет единая форма

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов представил новые требования для закупки формы для спортсменов и официальных делегаций национальных сборных наших команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Форма сборной Украины для ОИ-2018 zn.ua

"На парадной спортивной форме общего назначения должны быть обязательно размещены: малый государственный герб Украины, надпись UKRAINE, государственный флаг Украины", — опубликовал Жданов свое поручение в Facebook.

На спортивной форме специального назначения должна размещаться соответствующая символика с учетом этого поручения, специфики вида спорта, предложений национальных спортивных федераций и требований международных федераций.

"Выступления и победы наших спортсменов на международной арене должны четко идентифицироваться с Родиной, которую они представляют", — добавил министр.

Напомним, что форма сборной Украины на зимнюю Олимипаду-2018 в свое время вызвала восторг у спортсменов.

Ранее сообщалось, что новая форма сборной Украины по футболу вызвала агонию у русских болельщиков.

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