Фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась фото топлес

Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура произвела настоящий фурор в сети своими обворожительными откровенными фотографиями. 28-летняя киевлянка снялась в сексуальной фотосессии, прикрыв обнаженную грудь руками.

Пользователи не смогли сдержать эмоций, бурно комментируя такую красоту:

"Формы, конечно, огненные. Девочка - огонь", "Ракета!" – пишут юзеры.

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Ранее Юлия Мишура решила развлечься на карантине, сфотографировавшись топлес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юля уже радовала поклонников снимком без одежды.

23 февраля Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.

Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.

Наша фитоняшка несколько лет назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.

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