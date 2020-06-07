Фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась фото топлес

Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура произвела настоящий фурор в сети своими обворожительными откровенными фотографиями. 28-летняя киевлянка снялась в сексуальной фотосессии, прикрыв обнаженную грудь руками.
Пользователи не смогли сдержать эмоций, бурно комментируя такую красоту:
"Формы, конечно, огненные. Девочка - огонь", "Ракета!" – пишут юзеры.
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Ранее Юлия Мишура решила развлечься на карантине, сфотографировавшись топлес.
Как сообщал OBOZREVATEL, Юля уже радовала поклонников снимком без одежды.
23 февраля Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.
Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.
Наша фитоняшка несколько лет назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.