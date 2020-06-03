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3 июня • обновлено в 22:43
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Фитнес-модель Тиа неудачно сделала огромную грудь и показала изуродованное тело - фото 18+

6.1т
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Американская фитнес-модель Тиа перенесла две неудачные пластические операции на груди и показала результат последней в эфире реалити-шоу Botched ("Изуродованные тела"), сообщает Daily Mail.

Тиа работала в фитнес-индустрии и испытывала неуверенность в себе из-за небольшого размера бюста. В 18 лет по рекомендации знакомых она выбрала врача, чтобы исправить проблему.

Пациентка осталась довольна результатом, но затем ей захотелось, чтобы молочные железы располагались ближе друг к другу. Тогда она нашла другого врача и сделала вторую операцию, которая оказалась неудачной.

Появившись на телепередаче, Тиа рассказала врачам-косметологам, что ее грудь стала "изуродованной" после того, как неопытный хирург вставил слишком большие имплантаты поверх мышц. Из-за ошибки специалиста они перевернулись внутри ее тела.

Кроме того, мышцы груди героини были сильно повреждены, но в шоу девушке смогли помочь и исправили ситуацию.

Тиа с изуродованной грудью

Тиа с изуродованной грудью

Кадр из шоу Botched

Тиа с изуродованной грудью

Тиа с изуродованной грудью

Кадр из шоу Botched

Тиа с изуродованной грудью

Тиа с изуродованной грудью

Кадр из шоу Botched

Тиа перед операцией

Тиа перед операцией

Кадр из шоу Botched

Тиа во время операции

Тиа во время операции

Кадр из шоу Botched

Тиа с исправленной грудью

Тиа с исправленной грудью

Кадр из шоу Botched

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на американском телеканале E! в выпуске программы Botched показали ужасающие последствия неудачной пластики ягодиц.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Диеты и фитнес
Место
США
Тег
пластическая хирургия
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