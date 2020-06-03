Фитнес-модель Тиа неудачно сделала огромную грудь и показала изуродованное тело - фото 18+

Американская фитнес-модель Тиа перенесла две неудачные пластические операции на груди и показала результат последней в эфире реалити-шоу Botched ("Изуродованные тела"), сообщает Daily Mail.
Тиа работала в фитнес-индустрии и испытывала неуверенность в себе из-за небольшого размера бюста. В 18 лет по рекомендации знакомых она выбрала врача, чтобы исправить проблему.
Пациентка осталась довольна результатом, но затем ей захотелось, чтобы молочные железы располагались ближе друг к другу. Тогда она нашла другого врача и сделала вторую операцию, которая оказалась неудачной.
Появившись на телепередаче, Тиа рассказала врачам-косметологам, что ее грудь стала "изуродованной" после того, как неопытный хирург вставил слишком большие имплантаты поверх мышц. Из-за ошибки специалиста они перевернулись внутри ее тела.
Кроме того, мышцы груди героини были сильно повреждены, но в шоу девушке смогли помочь и исправили ситуацию.
Тиа с изуродованной грудью
Кадр из шоу Botched
Тиа с изуродованной грудью
Кадр из шоу Botched
Тиа с изуродованной грудью
Кадр из шоу Botched
Тиа перед операцией
Кадр из шоу Botched
Тиа во время операции
Кадр из шоу Botched
Тиа с исправленной грудью
Кадр из шоу Botched
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на американском телеканале E! в выпуске программы Botched показали ужасающие последствия неудачной пластики ягодиц.
У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!
Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.