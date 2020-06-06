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6 июня • обновлено в 17:44
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Фитнес-модель с идеальными формами Смилла Бейер снялась обнаженной

1.4т
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Датская фитнес-модель Смилла Бейер произвела настоящий фурор на подписчиков своим эротическим фотосетом.

Спортсменка, которая в свое время становилась призеркой регинональных турниров по фитнес-бикини, порадовала многотысячную армию своих поклонников снимками топлес.

В комментариях юзеры не смогли устоять от такой красоты, массово завалив спортсменку признаниями в любви, единогласно объявив ее обладательницей идеального тела в стране.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью фитоняшки.

Smilla Beyer

Smilla Beyer

@smillabeyer

Smilla Beyer

Smilla Beyer

@smillabeyer

Smilla Beyer

Smilla Beyer

@smillabeyer

Smilla Beyer

Smilla Beyer

@smillabeyer

Smilla Beyer

Smilla Beyer

@smillabeyer

Smilla Beyer

Smilla Beyer

@smillabeyer

Smilla Beyer

Smilla Beyer

@smillabeyer

Smilla Beyer

Smilla Beyer

@smillabeyer

Smilla Beyer

Smilla Beyer

@smillabeyer

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая мексиканская модель Габи Вольшам впечатлила свои фанатов невероятной эротикой. Спортсменка, на которую подписано более 600 тысяч человек в Instagram, выложила снимок, где обнаженной обнимает свою подругу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
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