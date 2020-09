Фитнес-модель обнаженной повторила легендарный плакат с "клепальщицой Рози"

Популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа собрала массу восторженных отзывов в интернете, снявшись в необычной откровенной фотосессии.

Спорстменка повторила легендарный постер времен Второй мировой войны "We Can Do It!", немного "модернизировав" его эротикой. В частности девушка перед съемками сняла плавки, полностью оголив бедра.

Николь в образе "клепальщицы Рози" Instagram Николь Дентодриа

Николь повторила образ плаката "We Can Do It!", Instagram Николь Дентодриа

Николь в тренажерном зале Instagram Николь Дентодриа

Николь в розовой майке Instagram Николь Дентодриа

Плакат появился в 1942 году, когда художник Дж. Говард Миллер работал над серией наглядных материалов, призванных привлечь женщин к работе, а также предотвратить прогулы и забастовки. Для рисунка лица модели он использовал фотографию из репортажа агентства United Press International с одного из заводов в Мичигане.

В массовом сознании девушка с плаката "We Can Do It!" и Рози-клепальщица объединились в один образ после выхода одноименной песни (также в 1942 году), в которой рассказывается, как женщины пришли на заводы после ухода американских мужчин на войну.

Плакат "We Can Do It!" wikipedia.org

Отметим, что настоящая модель, фотография которой была использована при создании знаменитого плаката Джералдин Дойл, умерла в возрасте 86 лет в 2011 году.

