Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева похвасталась своим обнаженным фото.
У себя в сторис россиянка выложила снимок, на котором прикрыла голое тело книгой.
Один из подписчиков спросил у 23-летней спортсменки, что она сейчас читает. Девушка красноречиво ответила, показав кадр из кровати. Голое тело Туктамышевой прикрывал роман французского писателя Ги де Мопассана "Жизнь".
Лиза Туктамышева
@liza_tuktik
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 февраля Туктамышева вызвала переполох среди своих фанатов, опубликовав новое фото в социальной сети Instagram. Спортсменка, которая известна своими выступлениями с элементами стриптиза, выложила снимок в образе учительницы.
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