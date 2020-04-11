Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева похвасталась своим обнаженным фото.

У себя в сторис россиянка выложила снимок, на котором прикрыла голое тело книгой.

Один из подписчиков спросил у 23-летней спортсменки, что она сейчас читает. Девушка красноречиво ответила, показав кадр из кровати. Голое тело Туктамышевой прикрывал роман французского писателя Ги де Мопассана "Жизнь".

Лиза Туктамышева @liza_tuktik

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 февраля Туктамышева вызвала переполох среди своих фанатов, опубликовав новое фото в социальной сети Instagram. Спортсменка, которая известна своими выступлениями с элементами стриптиза, выложила снимок в образе учительницы.

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