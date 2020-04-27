"Феерические шоу": жена Тимощука рассказала о подлости рекордсмена сборной Украины

Александр Чеканов Раздевалка 19:52, 27.04.2020 Обновлено: 23:33, 27.04.2020

Жена рекордсмена сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Наровцкая обвинила экс-футболиста в затягивании бракоразводного процесса и манипулировании детьми.

По словам девушки, Тимощук понимает, что не сможет выиграть суды, поэтому затягивает их под самыми нелепыми предлогами.

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая с дочерьми
Футбол 24

"С Анатолием Тимощуком у нас все продолжается, эти конфликты все еще не окончены. Он просто затягивает все судебные процессы. Выиграть их он не может, поэтому затягивает. Это специальная технология. Они придумывают какие-то феерические шоу. Суть спора всегда одна и та же: дети – как инструмент. Он всегда пытается использовать детей против меня. Дети растут, живут в социуме и уже нельзя пробовать делать из них каких-то ненормальных. Я думаю, что это упирается в материальное. Его задача, чтобы Наде и детям не досталось ни единого евро", – цитирует Навроцкую сайт каналов "Футбол 1/2/3".

Как сообщал OBOZREVATEL, Надежда Навроцкая обвинила Тимощука в предательстве Украины во время войны с Россией.

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