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27 апреля • обновлено в 20:05
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"Феерические шоу": жена Тимощука рассказала о подлости рекордсмена сборной Украины

  • Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая находятся в бракоразводном процессе с лета 2014 года

  • Экс-футболист долгое время скрывал любовницу – гражданку России

  • В 2017 года немецкий суд ограничил общение Тимощука с детьми

1.6т
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Жена рекордсмена сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Наровцкая обвинила экс-футболиста в затягивании бракоразводного процесса и манипулировании детьми.

По словам девушки, Тимощук понимает, что не сможет выиграть суды, поэтому затягивает их под самыми нелепыми предлогами.

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая с дочерьми

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая с дочерьми

Футбол 24

"С Анатолием Тимощуком у нас все продолжается, эти конфликты все еще не окончены. Он просто затягивает все судебные процессы. Выиграть их он не может, поэтому затягивает. Это специальная технология. Они придумывают какие-то феерические шоу. Суть спора всегда одна и та же: дети – как инструмент. Он всегда пытается использовать детей против меня. Дети растут, живут в социуме и уже нельзя пробовать делать из них каких-то ненормальных. Я думаю, что это упирается в материальное. Его задача, чтобы Наде и детям не досталось ни единого евро", – цитирует Навроцкую сайт каналов "Футбол 1/2/3".

Как сообщал OBOZREVATEL, Надежда Навроцкая обвинила Тимощука в предательстве Украины во время войны с Россией.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Надежда Навроцкая Анатолий Тимощук
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