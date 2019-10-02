Итальянская телеведущая Дилетта Леотта, с которой тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в качестве комментатора дебютировал в чемпионате Италии, попала в пикантную ситуацию.

Перед игрой Серии А между "Наполи" и "Брешиа" болельщики хором потребовали от проходившей мимо трибуны журналистки показать грудь, на что она рассмеялась и продемонстрировала опущенный вниз большой палец. Затем она помахала поклонникам.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было, а также полюбоваться фотографиями итальянки.

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко провел встречу со своим давним другом по итальянскому "Милану", спортивным директором команды Паоло Мальдини. По информации итальянских журналистов, Мальдини предложил Шевченко пост наставника миланского клуба

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