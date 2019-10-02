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2 октября • обновлено в 21:26
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Фанаты потребовали от соблазнительной помощници Шевченко показать голую грудь

4.9т Читать материал на украинском

Итальянская телеведущая Дилетта Леотта, с которой тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в качестве комментатора дебютировал в чемпионате Италии, попала в пикантную ситуацию.

Перед игрой Серии А между "Наполи" и "Брешиа" болельщики хором потребовали от проходившей мимо трибуны журналистки показать грудь, на что она рассмеялась и продемонстрировала опущенный вниз большой палец. Затем она помахала поклонникам.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было, а также полюбоваться фотографиями итальянки.

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

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Место
Италия
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