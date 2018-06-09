Фанатка показала голую грудь во время финала НХЛ

Курьезом завершился решающий поединок финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Вегасом".

Во время проката лидера столичной команды Александра Овечкина с кубком одна из фанаток оголила грудь. Эпизод попал в телетрансляцию и сразу стал объектом бурного обсуждение у болельщиков.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было. Фото 18+.

Финал Кубка Стэнли кадр из видео

Финал Кубка Стэнли кадр из видео

Финал Кубка Стэнли кадр из видео

Финал Кубка Стэнли кадр из видео

Финал Кубка Стэнли кадр из видео

Финал Кубка Стэнли кадр из видео

Напомним, что пятая игра Кубка Стэнли завершилась со счетом 4:3 в пользу "Вашингтона", который и выиграл финал с общим счетом 4:1.

Ранее российский журналист пожелала смерти Овечкину.